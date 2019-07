POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten – Rote Ampel überfahren

Bünde (ots) –

(kup) Am Donnerstag (11.7.), um 8:30 Uhr, fuhr eine 46-jährige

Frau aus Bünde in ihrem PKW auf der Gerhart-Hauptmann-Straße in

Richtung Wasserbreite. Gleichzeitig war eine 49-Jährige aus

Kirchlengern mit einem VW Golf auf der Borriesstraße in Richtung

Holser Straße unterwegs. Die Fahrerin eines schwarzen Audi fuhr bei

Grünlicht in die Kreuzung ein. Parallel überfuhr die

Unfallverursacherin die rote Ampel, sodass es im Kreuzungsbereich zum

Zusammenstoß beider Wagen kam. Die Frau aus Kirchlengern verletzte

sich dabei leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte sie in ein

nahegelegenes Krankenhaus. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und

wurden durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der entstandene

Sacheschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Herford | Publiziert durch presseportal.de.