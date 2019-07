POL-HF: Unfall mit Personenschaden – Rollerfahrer verursacht Zusammenstoß – Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Herford (ots) –

(kup) Am Donnerstag (11.7.), um 17:35 Uhr, fuhr eine 64-jährige

Frau aus Vlotho in ihrem PKW auf der Alten Heerstraße in Richtung

Senderstraße. Gleichzeitig fuhr ein 20-Jähriger mit einem 25-jährigen

Sozius auf einem Roller aus einer Grundstückszufahrt. Der junge

Fahrer fuhr aus der Einfahrt auf die Straße, ohne auf den querenden

Verkehr zu achten. Dabei verursachte er einen Zusammenstoß der beiden

Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls fiel er von seinem

Kleinkraftrad und verletzte sich schwer. Sein Beifahrer wurde leicht

verletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte die beiden jungen

Männer in ein Krankenhaus. Die eingesetzten Beamten stellten den

Roller sicher. Es besteht der Verdacht des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf

mindestens 1.650 Euro.

