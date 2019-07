BPOL NRW: 16-Jähriger greift Bundespolizisten am Siegener Bahnhof an

Siegen (ots) –

Die Bundespolizei kontrollierte Donnerstagabend einen Jugendlichen

am Siegener Hauptbahnhof, der die Beamten daraufhin angriff. Nach

eigenen Angaben hatte er zuvor Drogen konsumiert. Der junge Mann

wurde in Gewahrsam genommen.

Am 11.07.2019 gegen 19:30 Uhr erhielt eine Streife der

Bundespolizei den Hinweis eines Bürgers, dass eine Gruppe

Jugendlicher im Siegener Bahnhof Drogen konsumieren würde. Ein

16-jähriger Siegener wurde in dem Kreis angetroffen und verhielt sich

bei der Kontrolle respektlos und aggressiv. Auf der Dienststelle zog

er sich unaufgefordert aus. Die Bundespolizisten fragten ihn, warum

er sich ausziehen würde. Diese Frage passte dem Jugendlichen nicht,

er griff die Beamten unvermittelt an.

Nachdem er sich beruhigt hatte, schilderte er, dass er zwei Joints

geraucht habe, was auch ein Drogenschnelltest bestätigte. Da sein

Erziehungsberechtigter ihn nicht abholen wollte, wurde er in

Gewahrsam genommen und einer Jugendeinrichtung zugeführt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen

„Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ ein.

