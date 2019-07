POL-WI: Pressemeldung der Wiesbadener Kriminalpolizei

Wiesbaden (ots) –

Besonderes Gemälde in Wiesbaden sichergestellt, 1973 in Frankreich

gestohlen – 2019 in Wiesbaden sichergestellt, Rückgabe an

französischen Bürgermeister Wiesbaden, 08.07.2019

(he)Am 08.07.2019 fand in den Räumen des Polizeipräsidiums

Westhessen ein besonderer „Kriminalfall“ ein glückliches Ende. Ein

1973 aus der Kirche St.-Marie-Madeleine in Marcoussis (Frankreich)

gestohlenes Gemälde von Théodore Chasseriau konnte nach der

erfolgreichen Zusammenarbeit von Bundeskriminalamt (BKA) und der

Kriminalpolizei Wiesbaden von Frau Polizeivizepräsidentin Roswitha

Briel an den Bürgermeister von Marcoussis zurückgegeben werden. Wie

kam es zu diesem besonderen Umstand? Bei einem Treffen im Rahmen des

EU Projekts NETCHER zur Bekämpfung des illegalen Handels mit

Kulturgut im Mai dieses Jahres in Frankfurt war eine Mitarbeiterin

des BKA von einer Vertreterin des französischen Kultusministeriums

auf ein Gemälde angesprochen worden. Ein französischer Restaurator

hatte auf der Webseite eines Wiesbadener Auktionshauses das

betreffende Gemälde entdeckt, welches zum Kauf angeboten wurde. Laut

der Aussage des Restaurators handelte es sich hierbei um das 1973 in

Marcoussis entwendete Gemälde des bekannten Malers Théodore

Chasseriau „Jesus bei Martha und Maria“. Die französische Vertreterin

äußerte ihr Bedauern, dass in diesem Fall Ermittlungen wohl schwierig

seien, bzw. ein Verkauf schwer zu verhindern sei, weil der Diebstahl

schon so lange zurücklag und das Gemälde nicht in der nationalen und

internationalen Fahndung ausgeschrieben war. Das BKA schloss sich

dieser Bewertung nicht an – und regte eine Sicherstellung wegen des

Verdachts der Hehlerei eines inkriminierten Gegenstandes bei der

örtlich zuständigen Wiesbadener Polizei an. Deren Ermittler zögerten

nicht lange, fuhren in das Auktionshaus und stellten das Gemälde

sicher. Der kontaktierte Einlieferer des Gemäldes gab an, das Gemälde

aus dem Familienbesitz geerbt zu haben. Seinem Kenntnisstand zufolge

wurde das Gemälde 1974 auf dem Pariser Kunstmarkt erworben. Erst 2019

fiel ihm das Gemälde, das auf dem Speicher verwahrt worden war,

wieder in die Hände und er entschloss sich zum Verkauf. Nachdem der

Einlieferer erfahren hatte, dass es sich bei dem Gemälde um ein

registriertes, nationales französisches Kulturgut handelt, erklärte

er sich zur Überlassung an den Eigentümer, die Gemeinde Marcoussis,

bereit. Eine wirklich außergewöhnliche Geste, die dazu führte, dass

das Bundeskriminalamt gemeinsam mit dem PP Westhessen die Rückführung

des Gemäldes organisieren konnten Der genaue Wert des nun

zurückgeführten Gemäldes kann derzeit nicht näher beziffert werden.

Das Gemälde wurde seinerzeit aus dem Rahmen herausgetrennt, weist

leichte Beschädigungen auf und es fehlt eine Signatur. Andere Werke

des Künstlers T. Chasseriau werden je nach Zustand ab 10.000 EUR auf

dem Kunstmarkt gehandelt. Der Bürgermeister dankte während der

Übergabe in den Räumen des PP Westhessen ausdrücklich dem BKA sowie

der Wiesbadener Kriminalpolizei für die schnelle und effiziente

Sachbearbeitung, die eine Rückkehr des Gemäldes möglich gemacht

hatten. Der Dank der Gemeinde Marcoussis gilt in besonderem Maße auch

dem Vorbesitzer, der sich freiwillig bereit erklärte, das Gemälde an

die Gemeinde zurückzugeben. Der Bürgermeister erzählte während der

Übergabe, dass er sich noch gut an das Gemälde erinnere, weil es zum

Zeitpunkt seiner Kommunion im Jahr 1971 noch in der Kirche hing und

er die Hoffnung nie aufgegeben habe, es irgendwann zurückführen zu

können.

Bildunterschrift: 1.v.r.: Polizeivizepräsidentin Roswitha Briel /

2.v.r.: KHK Möhring, PP Westhessen / 3.v.r.: Bürgermeister Olivier

Thomas / 4.v.r.: KHK ìn Karfeld, BKA

