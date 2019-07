POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der B10 mit schwerverletztem Fahrzeugführer

Wilgartswiesen (ots) –

Am frühen Morgen des 12 Juli 2019, gegen 04:00 Uhr kam es auf der

Bundesstraße 10 zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten

Person. Der 25-Jährige, männliche Verkehrsunfallverursacher aus

Pirmasens, befuhr mit seinem PKW die B10 in Fahrtrichtung Landau.

Kurz vor dem Parkplatz Rinnthal verlor er nach einem Überholvorgang

und vermutlich unangepasster Geschwindigkeit, auf regennasser

Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Hierbei schleuderte er

nach rechts in die angrenzende Böschung und überschlug sich mehrfach.

Durch den Aufprall wurde er schwer verletzt und musste in ein

Krankenhaus im Raum Pirmasens verbracht werden. Am Fahrzeug entstand

wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Dahn

Telefon: 06391-916-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Pirmasens | Publiziert durch presseportal.de.