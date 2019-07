POL-RTK: Unter Drogen und zu schnell durch Taunusstein

Bad Schwalbach (ots) – Am Freitag dem 12.07.2019, 01.15 Uhr fiel

einer Streife der Pst. Bad Schwalbach ein Pkw auf, der mit

augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Aarstraße in

Taunusstein befuhr. Der Pkw konnte nach kurzer Verfolgung angehalten

werden. Der am Steuer sitzende 20-jährige Taunussteiner gab gegenüber

der Streife an, Drogen konsumiert zu haben. Eine geringe Menge

Haschisch hatte er noch bei sich. Im Pkw wurde noch ein

Elektroschocker aufgefunden. Das Mitführen solcher

Elektroimpulsgeräte ist verboten. Bei dem Fahrer wurde eine

Blutentnahme angeordnet, das Haschisch und der Elektroschocker wurden

sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren

eingeleitet. La.

