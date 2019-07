POL-HAM: Jugendliche bei Sachbeschädigung an der Kettelerschule gestellt

Hamm-Uentrop (ots) – Am Donnerstag, 11. Juli, hörte eine

Anwohnerin in der Zeit von 23.15 Uhr bis 23.30 Uhr verdächtige

Geräusche von der Kettelerschule auf der Heithofer Allee. Beim

Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten konnten zwei Jugendliche

am Tatort gestellt werden. Diese hatten Feuerlöscher entleert und

damit die Fassade der Schule besprüht. Es enstand Sachschaden von

ungefähr 500 Euro. Die beiden 17-Jährigen wurden den Eltern

übergeben. Mindestens ein Täter konnte flüchten. Hinweise nimmt die

Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Hamm | Publiziert durch presseportal.de.