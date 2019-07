POL-BOR: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der Birkenallee in Bocholt-Biemenhorst

Bocholt (ots) – Am Donnerstag Nachmittag gegen 15:30 Uhr

beabsichtigte eine 81-jährige Bocholterin mit ihrem Elektrorollstuhl

die Birkenallee Höhe Edekamarkt zu überqueren. Ein 40-jähriger

Bocholter befuhr die Birkenallee mit seinem Transporter von der

Dingdener Straße aus kommend in Richtung Sportplätze. Aus ungeklärter

Ursache stieß der Transporter mit dem Elektrorollstuhl zusammen. Die

81-jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem

Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Der 40-jährige blieb

unverletzt. Die Unfallstelle war bis um 18.15 Uhr in Fahrtrichtung

Sportplätze gesperrt. Gegen 23:30 Uhr erhielt die Bocholter Polzei

Kenntnis, dass die 81-jährige im Klinikum verstorben sei.

Polizeileitstelle Borken. Frank Sprey

