POL-NE: Fahrradfahrer bei Kollision mit Pkw leicht verletzt

Korschenbroich (ots) – Am Donnerstag Abend, gegen 20:20h,

kollidierte auf der L361 ein Fahrradfahrer mit einem Pkw und

verletzte sich dabei leicht. Der 49-jährige aus Korschenbroich war

mit seinem Fahrrad aus Richtung Grevenbroich in Richtung

Korschenbroich auf dem Mehrzweckstreifen unterwegs. Etwa 50m hinter

der Kreuzung L361 / Büttger Weg stieß er gegen das Pkw-Heck eines

58-jährigen aus Rommerskirchen. Dieser hatte wohl kurz vor dem Unfall

auf dem Mehrzweckstreifen der L361 angehalten. Durch den Zusammenstoß

entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Der 49-jährige wurde

zwecks weiterer medizinischer Behandlung einem nahgelegenem

Krankenhaus zugeführt. Durch die Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf

der L361 nicht beeinträchtigt. (Teß)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Leitstelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-0

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss | Publiziert durch presseportal.de.