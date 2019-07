FW-MG: Großbrand auf dem ehemaligen Hospitalgelände des JHQ

Mönchengladbach-JHQ, 11.07.2019, 12:58 Uhr, Ruth Forster Drive (ots) –

In den Mittagsstunden wurde der Leitstelle, über den Notruf 112

ein Brandereignis im Bereich des JHQ gemeldet. Die Leitstelle

entsendete daraufhin einen Löschzug und einen Führungsdienst zur

Einsatzstelle. Auf der Anfahrt war bereits die massive

Rauchentwicklung über dem JHQ zu sehen. Es wurden umgehend weitere

Einsatzkräfte der Feuerwehr nachalarmiert. Betroffen waren mehrere

Gebäude des ehemaligen Krankenhauses des JHQ. Es wurde ein massiver

Löschangriff über zwei Drehleitern, mehrere C-Rohre im Innen- sowie

im Außenangriff und zwei Fahrzeuge mit einem Wasserwerfer

eingeleitet. Um sich einen Gesamtüberblick über das Schadensausmaß

verschaffen zu können, wurde zeitweise eine Drohne eingesetzt. Die

Löschmaßnahmen dauerten bis in die Abendstunden an. Zum Ablöschen

einzelner Glutnester wurde eine Brandsicherheitswache die gesamte

Nacht an der Einsatzstelle eingesetzt. Unterstützt wurden die

Einsatzkräfte der Feuerwehr durch einen Bagger des THW, welcher die

einsturzgefährdeten Gebäudeteile abgerissen hat.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz glücklicherweise niemand.

Im Einsatz waren die Lösch- und Hilfeleistungszüge der Feuer und

Rettungswache I-III (Neuwerk, Holt, Rheydt), die freiwillige

Feuerwehr mit 12 Einheiten, mehrere Rettungswagen, der Notarzt, das

Technik- und Logistikzentrum, das Technische Hilfswerk, das Deutsche

Rote Kreuz zur Verpflegung der Einsatzkräfte, sowie der

Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: BAR Stefan Nießen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Mönchengladbach | Publiziert durch presseportal.de.