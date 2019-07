LPI-SLF: Drei Sprayer auf frischer Tat ertappt

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots) – Pößneck – Am 10.07.2019 gegen

23:50 Uhr stellten die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla drei

Jugendliche (deutsch, 15 – 19 Jahre alt, männlich) in Pößneck,

Julius- Fucik- Straße beim Anbringen mehrerer Graffiti fest („Alte

Kaufhalle“). Gegen alle drei Personen wurde Anzeige wegen

Sachbeschädigung erstattet. Nach den polizeilichen Maßnahmen vor Ort

wurden die Jugendlichen an die Erziehungsberechtigen übergeben.

