POL-PDKH: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Bad Kreuznach (ots) –

Am 11.07.19 gegen 17:04 Uhr befuhr ein 75 jähriger Mann mit seinem

Pkw die L236, aus Richtung Rüdesheim kommend, in Fahrtrichtung

Hüffelsheim. Hinter ihm fuhr ein 60 jähriger Mann mit seinem Pkw. Ein

59 jähriger Mann kam ihm mit seinem Auto entgegen. Der 75 jährige

Autofahrer wollte nach links auf den Parkplatz des Schützenhauses

abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenten Pkw des des 59

jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos drehte sich

der Pkw des 75 jährigen und stieß gegen das Auto des 60 jährigen

Mannes. Durch den Unfall wurden der Unfallverursacher, die

Beifahrerin des 59 jährigen Mannes sowie der 60 jährige Autofahrer

leicht verletzt. An den drei unfallbeteiligten Fahrzeugen dürfte ein

Schaden von ca. 30000EUR entstanden sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Bad Kreuznach | Publiziert durch presseportal.de.