POL-NB: Brand eines Waldes und angrenzender Grünfläche im Bereich Rechlin-Nord, LK MSE

Neubrandenburg (ots) – Am 11.07.2019 gegen 17:28 Uhr wurde der

Elst. des PP Neubrandenburg durch einen auf der Müritz vor Rechlin

Nord befindlichen Bootsführer zwei große Rauchsäulen in Blickrichtung

Boek mitgeteilt. Durch die alarmierte Feuerwehr und die eingesetzten

Polizeikräfte konnte in der Nähe der MSE 18 zwischen dem Abzweig zum

Hafendorf Claassee und der Müritz ein Waldbrand lokalisiert werden.

Nach ersten Einschätzungen brannte zu diesem Zeitpunkt eine Fläche

von ca. 1 Hektar Wald sowie Grünland. Nach Aussagen der RLST MSE

befinden sind die FFW Rechlin, Lärz, Krümmel und Schwarz im Einsatz.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig, da die Kameraden immer

wieder neues Löschwasser heranbringen mussten. Nach der Einschätzung

des Wehrführers hatte sich der Brand in der Zwischenzeit auf eine

Fläche von etwa drei bis vier Hektar ausgedehnt. Gegen 19:15 Uhr

wurde durch den Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort mitgeteilt, dass

der Brand gelöscht sei. Durch die Kameraden der FFW werden jetzt noch

vorhandene Glutnester bekämpft. Der entstanden Sachschaden konnte

durch den zuständigen, vor Ort befindlichen, Förster noch nicht

beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Ob es sich um Brandstiftung oder um

Selbstentzündung handelt kann bisher nicht benannt werden.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

