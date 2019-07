POL-MK: Polizeieinsatz nach Bombendrohung beendet – in Ergänzung zur PM „Bombendrohung gegen türkische Moschee v. 11.7. 17 Uhr

Iserlohn (ots) –

Nach der Bombendrohung haben am Abend drei Sprengstoffspürhunde

der Polizei die türkische Moschee und Wohnräume in Iserlohn

durchsucht und keine gefährlichen Stoffe gefunden. Die Polizei

beendete ihren Einsatz in der Bergwerkstraße. Die Sperrungen der

umliegenden Straßen werden aufgehoben. Die Ermittlungen zur Herkunft

der Droh-E-Mail laufen weiter und werden vom Staatsschutz in Hagen

geführt.

