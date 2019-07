FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn

Schwelm (ots) –

Die Feuerwehr Schwelm wurde heute am 11.07.2019 um 14:10 Uhr auf

die BAB 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Dort hatte es einen

schweren Verkehrsunfall zwischen dem Kreuz Wuppertal Nord und der

Anschlussstelle Gevelsberg gegeben. Ein LKW war hierbei auf einen

Anderen aufgefahren, wodurch eine Person massiv in seinem Führerhaus

eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

Aufgrund der ersten Meldungen, die über Notruf abgegeben wurden,

entschied sich die Leitstelle dazu direkt einen Rettungshubschrauber

zur Einsatzstelle zu alarmieren.

Die Rettung aus dem Fahrzeug gestaltete sich schwierig, da das

Führerhaus durch den Aufprall stark nach hinten gedrückt wurde und

sich zusätzlich auf den vorausfahrenden LKW Auflieger geschoben

hatte. Erst als der vordere LKW nach vorne gezogen wurde, war ein

effektives Arbeiten am Patienten möglich. Um weitere Möglichkeiten in

Betracht zu ziehen und die Einsatzkräfte im kräftezehrenden Einsatz

auswechseln zu können, wurde ein Rüstzug der Berufsfeuerwehr

Wuppertal inklusive Kran angefordert. Der Kran musste nicht

eingesetzt werden, allerdings unterstützten die Kräfte der Feuerwehr

Wuppertal bei der Befreiung.

Neben der Rettung des Patienten wurden auslaufende Betriebsmittel

abgebunden, Batterien abgeklemmt und der Brandschutz sichergestellt.

Zusätzlich wurde die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr

gesichert.

Am Ende wurde der Patient dann mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug

befreit. Hierbei wurden auch mehrere Seilwinden eingesetzt. Der

Patient wurde in ein Krankenhaus nach Bochum geflogen.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt ca. 50

Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort. Von der Feuerwehr Schwelm

wurden die Löschzüge Stadt und Linderhausen sowie der

Einsatzführungsdienst alarmiert. Der Einsatz war gegen 19:00 Uhr

beendet.

