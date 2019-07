POL-OH: Wohnungsbrand im Hochhaus

Fulda (ots) – Am Donnerstag (11.07.19), gegen 14:50 Uhr, brach aus

bislang unbekannter Ursache im 2. Stock eines Hochhauses in der

Heinrichstr, Fulda, in einer Mietswohnung im Schlafzimmer ein Brand

aus. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Fulda mit ca. 45

Feuerwehrleuten, der Betreuungszug des DRK, sowie der Einsatzleiter

Rettungsdienst ausgerückt. Im Schlafzimmer einer Wohnung konnte der

Brandherd durch die Feuerwehr lokalisiert und gelöscht werden. Die

Mieterin der Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht

anwesend. Die Brandursache ist bisher unklar, die Ermittlungen zur

Brandursache dauern noch an. Eine Evakuierung des Hochhauses war

nicht erforderlich. Vier Hausbewohner erlitten eine leichte

Rauchgasintoxikation und ein Feuerwehrmann eine leichte Verletzung am

Knöchel. Alle verletzten Personen wurden vor Ort ambulant behandelt.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund

70.000 Euro Die brandbetroffene Wohnung ist unbewohnbar. Zur

Verkehrsregelung und Brandermittlung waren ebenfalls mehrere

Polizeivollzugsbeamte des Polizeipräsidium Osthessen vor Ort.

(Raab), EPHK und PvD

