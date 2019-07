POL-PDWIL: Leblose Person in Bitburger Weiher

Bitburg (ots) – Am Donnerstag, dem 11.07.2019, wurde der Polizei

Bitburg gegen 15:00 Uhr eine leblose Person im Weiher des

Waisenhausparks in Bitburg gemeldet. Die Bergung der Person erfolgte

unmittelbar durch Kräfte der hinzugezogenen Feuerwehr. Der Notarzt

konnte nur noch den Tod des 67- jährigen feststellen. Durch die

Kriminalpolizei Bitburg wurden die Ermittlungen zur Todesursache

aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht

vor. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Bitburg Zeugen, die

zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, sich unter der

Telefonnummer 06561/9685-0 zu melden.

