POL-UL: (GP) Deggingen – Gartenanlage heimgesucht / Von Sonntag auf Montag machten Unbekannte bei Reichenbach Beute.

Ulm (ots) – Unbekannte begaben sich in eine Gartenanlage bei

Reichenbach. Auf einem Grundstück öffneten sie einen Lagerschuppen.

Dort fanden sie Gartengeräte die sie mitnahmen. Auf einem anderen

Gartengrundstück gelangten die Einbrecher in eine Gartenhütte. Dort

stand ein Leichtkraftroller. Den machten sie auch zu ihrer Beute. Im

weiteren Verlauf hebelten sie an einem Bauwagen eine Tür auf und

gelangten ins Innere. Dort fanden sie wohl nichts Brauchbares. Zu

Letzt schlugen sie an einer weiteren Hütte ein Fenster ein. Die

betraten sie jedoch nicht. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe

unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren. Der Polizeiposten

Deggingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Für den Abtransport der

Beute dürften die Unbekannten wohl ein größeres Fahrzeug oder ein

Auto mit Anhänger zur Verfügung gehabt haben. Die Polizei sucht nun

Zeugen und fragt:

– Wer hat Verdächtige Fahrzeuge von Sonntag auf Montag im Bereich

Reichenbach / Gewann Brunnen gesehen?

– Wem sind verdächtige Personen von Sonntag auf Montag im Bereich

Reichenbach / Gewann Brunnen aufgefallen?

– Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon Nummer 073331/93270

bei der Polizei zu melden.

