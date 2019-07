POL-PDNR: Pkw Brand mit Sachsachen und einer verletzten Person

Flammersfeld (ots) –

Am Donnerstag, den 11.07.2019, gegen 13:10 Uhr wurde der

Polizeiinspektion Altenkirchen der Brand eines Pkw auf einem

Wiesenstück neben der Kreisstraße 8 in der Gemarkung Flammersfeld

gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Fahrzeug im

Vollbrand. Die noch darin befindliche Fahrzeugführerin konnte sich

selbstständig aus dem brennendem Fahrzeug befreien. Durch die

Feuerwehrkräfte konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die

Brandursache ist derzeit noch vollkommen unklar, die Ermittlungen

dahingehend dauern an. Die o.g. Person erlitt erhebliche

Brandverletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus verbracht. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 5000,

— EUR geschätzt.

