POL-KLE: Goch – Fahrraddiebstahl / Zwei hochwertige Mountainbikes entwendet

Goch (ots) –

In der Zeit von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntag (23. Juni 2019),

12:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf der Wiesenstraße zwei

hochwertige Mountainbikes, die auf einem Fahrradträger eines Autos

befestigt waren. Es handelt sich zum einen um ein rotes Mountainbike

der Marke Nicolai, Typ Helius AC/FR, sowie zum anderen um ein

Geländerad der Marke Focus, Typ Black Forest in den Farben rot und

schwarz. Wer kann Angaben zur Tat oder zum Verbleib der beiden

Fahrräder machen? Hinweise bitte an die Polizei in Goch unter der

Rufnummer 02823 1080. (cs)

