POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt

Sankt Julian (ots) – In Schlangenlinien ist am Mittwochabend ein

Sprinterfahrer vor einer Polizeistreife gefahren. Der Wagen wurde

hierauf in Eschenau kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 1,07 Promille. Der Führerschein des Beschuldigten wurde

sichergestellt und eine Blutprobe durchgeführt. Den Fahrzeugschlüssel

erhielt seine verkehrstüchtige Beifahrerin. Da der Beschuldigte

keinen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde zudem eine

Sicherheitsleistung einbehalten.

