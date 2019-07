POL-PB: Verkehrsunfall mit Pedelec

Paderborn (ots) – (mh) Ein Pedelec-Fahrer hat sich am späten

Mittwochnachmittag in Paderborn bei einem Verkehrsunfall an der

Kreuzung Neuhäuser Straße/Heinz-Nixdorf-Ring schwere Verletzungen

zugezogen. Obwohl an der Stelle der Autoverkehr Vorrang hat,

überquerte der 66-jährige Radfahrer vom Padersee aus kommend den

Abbiegearm der Neuhäuser Straße, um auf die dortige Verkehrsinsel zu

fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 36-jährigen Fahrer

eines VW Polos, der auf den Heinz-Nixdorf-Ring einbiegen wollte. Der

Pedelec-Fahrer, der einen Helm trug, kam zu Fall und musste mit dem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

– Presse- und Öffentlichkeitsarbeit –

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Paderborn | Publiziert durch presseportal.de.