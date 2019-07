POL-DN: Quad gestohlen

Kreuzau (ots) – Den Diebstahl seines Quads meldete am

Mittwochabend der Geschädigte.

Er hatte das Fahrzeug Dienstagabend aufgrund von Arbeiten aus

einer Halle geschoben und auf einer umzäunten Wiese in der

Steinstraße in Thum abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 19:30

Uhr wieder an der Wiese ankam, stellte er fest, dass das Quad nicht

mehr vor Ort war. Das Fahrzeug war nicht betankt und musste durch

Unbekannte weggeschoben worden sein. Aufgrund des Gewichtes des Quads

dürfte dies für eine Einzelperson zu schwer gewesen sein. Zum

Zeitpunkt des Diebstahls war das Kennzeichen DN-DB512 angebracht. Das

Quad verfügt vorne über eine Seilwinde und hinten über eine

Anhängerkupplung.

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Leitstelle der

Polizei unter Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Düren | Publiziert durch presseportal.de.