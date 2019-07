POL-MTK: Tägliche Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 11.07.2019

Hofheim (ots) – 1. Eiswagen beschädigt, Hattersheim am Main,

Eddersheim, Nibelungenstraße, Dienstag, 09.07.2019, 22:00 Uhr bis

Mittwoch, 10.07.2019, 09:00 Uhr

(jn)Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro haben unbekannte

Täter in der Nacht zum Mittwoch in Hattersheim an zwei Eiswagen

verursacht. Die Unbekannten betraten eine Hofeinfahrt in der

Nibelungenstraße im Stadtteil Eddersheim und schütteten eine übel

riechende Substanz in die offenstehenden Kofferräume zweier

Fahrzeuge, die zum Verkauf von Eis bestimmt sind. Zudem beschädigten

die Täter zwei Autoreifen. Sachdienliche Hinweise erbittet die

Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

2. Radmuttern gelockert, Hattersheim am Main, Eddersheim, Neue

Heimat, Mittwoch, 10.07.2019, 07:30 Uhr bis 17:45 Uhr

(jn)Am Mittwoch wurden im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim

mehrere Radmuttern eines in der Straße „Neue Heimat“ geparkten Fiat

gelockert. Die Nutzerin des Pkw stellte ein entsprechend gelockertes

Rad kurz nach Fahrtantritt fest, beendete die Fahrt und verständigte

die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffes in

den Straßenverkehr und zudem wegen Diebstahles, da die drei

gelockerten Radmuttern spurlos verschwunden waren. Hinweisgeber

melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der

Hofheimer Polizei.

3. Autoreifen zerstochen, Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße,

Mittwoch, 10.07.2019, 18:00 Uhr bis 20:10 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:10 Uhr haben

Unbekannte am Mittwoch einen Autoreifen in Hofheim zerstochen. Dafür

betraten die Täter das Gelände einer Tankstelle in der Zeilsheimer

Straße und stachen mit einem spitzen Gegenstand in das vordere linke

Rad eines hier abgestellten Renault Twingo. Der Schaden beläuft sich

auf rund 100 Euro. Hinweise werden bei der Hofheimer Polizei unter

der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

4. Auffahrunfall ohne Führerschein verursacht, Hochheim am Main,

Bundesstraße 40, Mittwoch, 10.07.2019, 19:30 Uhr

(jn)Am Mittwochabend ereignete sich bei Hochheim ein

Auffahrunfall, der von einem 18-jährigen Wiesbadener ohne

Führerschein verursacht worden war. Ersten Erkenntnissen an der

Unfallstelle zufolge befuhr dieser um 19:30 Uhr die B40 aus Richtung

Hochheim in Fahrtrichtung Mainz-Kostheim und übersah einen vor ihm an

einer Ampel wartenden VW Golf. In Folge der leichten Kollision der

zwei Pkw klagte die 34-jährige VW-Fahrerin über Nackenschmerzen.

Zudem entstand an dem Golf ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der

Opel des 18-Jährigen blieb unbeschädigt. Allerdings konnte der junge

Wiesbadener im Rahmen der Unfallaufnahme keinen Nachweis über eine

gültige Fahrerlaubnis erbringen.

5. VW bei Unfallflucht stark beschädigt, Hattersheim am Main,

Eddersheim, Hopfengarten, Mittwoch, 10.07.2019, 07:15 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am

Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr einen VW Golf in Hattersheim

beschädigt, sich jedoch im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle

entfernt. Gegen 07:15 Uhr kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit

dem im Hopfengarten im Stadtteil Eddersheim geparkten Pkw. Dabei

entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro – der Pkw war nicht

mehr fahrbereit. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete

der/die Autofahrer(In) von der Unfallstelle. Der Regionale

Verkehrsdienst der Polizei nimmt Hinweise zu dem Verursacher unter

der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus – Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: PD Main-Taunus – Polizeipräsidium Westhessen | Publiziert durch presseportal.de.