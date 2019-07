POL-FR: Gefährliches Überholmanöver, anschließende Beleidigung

Freiburg (ots) – Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Am Donnerstag, den 11.07.19, gegen 07.30 Uhr, überholte ein

19-jähriger Mann mit seinem Pkw in einer Art und Weise, in der sich

eine andere Verkehrsteilnehmerin, welche von dem Mann überholt wurde,

gefährdet fühlte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fuhren beide Beteiligte

die L156 von Lenzkirch-Kappel kommend in Richtung Neustadt. Nach

Angaben der 52-jährigen Geschädigten, sei es auch zur Gefährdung

entgegenkommender Fahrzeuge gekommen. Im weiteren Verlauf kam es dann

zum persönlichen Kontakt der beiden Fahrzeugführer im Stadtgebiet von

Neustadt, wo die zuvor gefährdete Fahrzeuglenkerin eine Insassin des

anderen Autos beleidigte.

Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet evtl. Zeugen/Geschädigte des Vorfalles sich

unter der Telefonnummer 07651 9336-0 zu melden.

