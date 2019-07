FW-HH: Feuerwehr Hamburg leitet Geburt für ein gesundes Mädchen telefonisch an

Hamburg (ots) – Hamburg Hohenfelde, Geburtshilfe (NOTFH),

11.07.2019, 11:55 Uhr, Armgartstraße

Am Donnerstagmittag ging bei der Feuerwehr Hamburg über den Notruf

112 ein Hilferuf aus der Armgartstraße ein. Bei einer Schwangeren

hatten plötzlich die Wehen eingesetzt, die Fruchtblase war geplatzt

und es war keine Zeit mehr, mit dem Taxi in ein Krankenhaus zu

fahren. Durch den notrufannehmenden Kollegen wurde sofort ein

Rettungswagen zu der Adresse alarmiert. Im Notrufgespräch stellte

sich heraus, dass die Geburt bereits begonnen hatte. Daraufhin

eröffnete der Calltaker ein Geburtshilfeprotokoll im

Einsatzleitrechner und leitete die beginnende Geburt für die Mutter

telefonisch an. Die eintreffenden Notfallsanitäter des Rettungswagens

22A der Feuer- und Rettungswache Berliner Tor fanden die werdende

Mutter mitten im Geburtsvorgang vor und unterstützten das zur Welt

kommende Kind. Um 12:03 konnte ein gesundes Mädchen abgenabelt

werden, das den Namen Ella erhielt. Eine nachgeforderte Besatzung

eines Löschfahrzeugs der Berufsfeuerwehr unterstützte den Transport

aus dem vierten Obergeschoss zum Rettungswagen. Die Mutter und das

gesunde Mädchen wurden anschließend im Rettungswagen in eine

Geburtsklinik zur Nachsorge befördert.

An der Geburt beteiligte Kräfte: 1 Calltaker in der

Rettungsleitstelle, 1 Rettungswagen, 1 Hamburger Löschfahrzeug,

insgesamt 9 Einsatzkräfte

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Hamburg | Publiziert durch presseportal.de.