POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Exhibitionist aufgetreten; Einbruch in Vereinsheim

Reutlingen (ots) – Metzingen (RT): Nach Verkehrsunfall

davongefahren (Zeugenaufruf)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwochvormittag eine

Radfahrerin leicht verletzt worden ist, sucht das Polizeirevier

Metzingen Zeugen. Eine 54 Jahre alte Frau war gegen 8.10 Uhr mit

ihrem Mountainbike auf dem parallel zur Noyon-Allee verlaufenden

Radweg in Richtung Grafenberg unterwegs. Die Kreuzung mit der

Neuffener Straße wollte die Radfahrerin bei Grün geradeaus

überqueren. Gleichzeitig bog von der Nyon-Allee kommend ein Lkw nach

rechts ab. Gelbes Blinklicht machte den unbekannten Fahrer dabei auf

den querenden Fußgänger- und Radfahrerverkehr aufmerksam. Dennoch

musste die 54-Jährige zur Verhinderung einer Kollision mit dem Lkw

stark abbremsen. Sie verlor den Halt, stürzte nach vorne auf die

Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Nachdem der Lkw kurz

angehalten hatte, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Zwei Frauen

eilten der Gestürzten zu Hilfe. Es ist lediglich bekannt, dass es

sich bei dem gesuchten Lkw um ein weißes Fahrzeug ohne Anhänger

handeln soll. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07123/924-0

erbeten. (mr)

Metzingen (RT): Trotz Gegenverkehr abgebogen

Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin am Mittwochnachmittag bei

einem Verkehrsunfall auf der Noyon-Allee. Eine 64-Jährige befuhr

gegen 15.15 Uhr mit ihrem Citroen die Noyon-Allee in Richtung Ulmer

Straße. Auf Höhe des Öschweg bog sie nach links in diesen ein, wobei

sie den Vorrang einer entgegenkommenden Radfahrerin missachtet. Die

30-Jährige war mit ihrem Rennrad in Richtung Nürtinger Straße

unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren. Im

Einmündungsbereich kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei die

Radlerin stürzte. Sie musste vom Rettungsdienst mit schweren

Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Während am Pkw

augenscheinlich kein Schaden entstand, wird der Schaden an dem

hochwertigen Rennrad auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (jw)

Neckartenzlingen (ES): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend

am Stäffelesweg vor einer 52-jährigen Joggerin onaniert haben soll,

fahndet der Polizeiposten Neckartenzlingen. Die Frau war kurz vor 20

Uhr auf dem Stäffelesweg, dem Verbindungsweg von der Altdorfer Straße

zur Panoramastraße unterwegs, als sie kurz nach der ersten Linkskurve

einen Mann sah, der dort mit heruntergelassener Hose am Wegrand stand

und onanierte. Die Frau lief weiter und alarmierte kurz darauf die

Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang

ergebnislos. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt und sucht

nach Hinweisen zu dem Mann, der als etwa 185 cm groß, und von

normaler Statur beschrieben wird. Er hatte weiß-graue Haare und war

bekleidet mit einem grauen T-Shirt, kurzen Jeans und Sandalen.

Hinweise werden unter Telefon 07127/32261 erbeten. (jw)

Altbach (ES): Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim im Gewann „Ob den Waldwiesen“ an der Hofstraße

ist ein Unbekannter in der Zeit von Montag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 19

Uhr, eingebrochen. Über eine Türe verschaffte sich der Einbrecher

gewaltsam Zutritt zu den Räumen und durchsuchte dort die Schränke.

Weil dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er nach

derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute wieder abgezogen sein. Der

entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Polizeiposten

Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Schlaitdorf (ES): Traktor prallt gegen Hauswand

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Schlaitdorf ist ein

Traktor gegen eine Hauswand geprallt. Gegen 19.20 Uhr fuhr ein

61-Jähriger mit seinem Fendt und vollbeladenem Anhänger die

Steigstraße in Richtung Ortsmitte. Auf der stark abschüssigen Strecke

verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gespann, kam nach rechts von

der Fahrbahn ab und an einer Hauswand abrupt zum Stehen. Beim

Aufprall fielen Teile der auf dem Anhänger geladenen Gerste auf die

Straße. Der 61-Jährige zog sich bei der Kollision leichte

Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr

Schlaitdorf und Mitarbeiter der Gemeinde säuberten anschließend die

Fahrbahn und verstauten die Gerste wieder auf dem Anhänger. Dazu

musste die Steigstraße für rund eine Stunde gesperrt werden. Am

Traktor sowie am Anhänger war kein nennenswerter Schaden entstanden.

Die Beschädigungen an der Hausfassade werden auf zirka 2.000 Euro

geschätzt. (mr)

Wendlingen (ES): Fahrradfahrer zu Fall gebracht

Mit Kopfverletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist am

Mittwochnachmittag ein 75-jähriger Radfahrer vom Rettungsdienst in

eine Klinik eingeliefert worden. Der Mann fuhr gegen 17 Uhr die

Neckarstraße in Richtung Köngen entlang. Ein von der Schäferhauser

Straße einbiegender, 78 Jahre alter Fahrer eines Audi A4 missachtete

die Vorfahrt des Radlers und kollidierte mit dessen Hinterrad. Der

75-Jährige, der keinen Schutzhelm getragen hatte, stürzte daraufhin

auf die Fahrbahn. (mr)

Neuffen (ES): Unfall bei Überholmanöver

Zwei verletzte Personen, rund 16.000 Euro Sachschaden und zwei

nicht mehr fahrtaugliche Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am

Mittwochmittag. Kurz nach zwölf Uhr war ein 53-jähriger Seat-Lenker

auf der L 1210 von Neuffen kommend in Richtung Kohlberg unterwegs und

suchte eigenen Angaben zufolge nach einer geeigneten

Wendemöglichkeit. Auf Höhe einer Einmündung eines Feldwegs bremste

der Fahrer sein Fahrzeug ab, um nach links abzubiegen. Ein

nachfolgender, 77 Jahre alter Peugeot-Lenker, vor dem der 53-Jährige

die Geschwindigkeit bereits zuvor einmal verringert und dann wieder

beschleunigt hatte, erkannte den Abbiegevorgang zu spät und setzte

zum Überholen an. Daraufhin kollidierte die rechte Fahrzeugfront des

Peugeot mit der linken Seite des Seat. Im weiteren Verlauf fuhren

beide Fahrzeuge parallel zueinander weiter und kamen nach links von

der Fahrbahn in eine Wiese ab. Der Seat blieb rund 40 Meter nach dem

Zusammenstoß stehen. Der Peugeot kam gar erst zirka 75 Meter nach der

Kollision zum Stillstand. Zuvor hatte der Pkw am Ende der Wiese noch

ein Gebüsch überfahren. Beim Unfall verletzte sich der 53 Jahre alte

Fahrer des Seat leicht. Während der 77-Jährige im Peugeot unverletzt

blieb, zog sich seine vier Jahre jüngere Beifahrerin schwere

Verletzungen zu. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst ins

Krankenhaus gebracht. Für den Abtransport der beiden total

beschädigten Pkw wurde ein Abschleppunternehmen angefordert. (mr)

Rottenburg (TÜ): Betrunken aufgefahren

Erheblich betrunken war eine 59 Jahre alte Autofahrerin, die am

Mittwochmittag auf der Sülchenstraße einen Verkehrsunfall verursacht

hat. Die Renault-Lenkerin war gegen 12.35 Uhr auf der Sülcherstraße

in Richtung Eugen-Bolz-Platz unterwegs, als sie kurz nach der

Einmündung der Mechthildstraße ins Heck eines vor ihr haltenden VW

einer 29-jährigen Postzustellerin krachte. Während der Unfallaufnahme

stellten die Polizeibeamten bei der Frau starken Alkoholgeruch fest.

Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Alkoholwert

von über 2,6 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme wurde sie vom

Rettungsdienst vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Ihr Führerschein wurde noch am Unfallort beschlagnahmt. Auch die

VW-Lenkerin wurde leicht verletzt, eine sofortige medizinische

Behandlung war aber nicht notwendig. Der Sachschaden wird auf

insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. (jw)

Hirrlingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro sind

die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf

der L 391 zwischen Hirrlingen und Rottenburg ereignet hat. Ein

43-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit seinem VW Passat auf der

Landesstraße von Hirrlingen in Richtung Rottenburg unterwegs. Zu spät

bemerkte er, dass ein vorrausfahrender 73-Jähriger mit seinem Peugeot

nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und wegen des

Gegenverkehrs anhalten musste und krachte mit großer Wucht ins Heck

eines hinter dem Peugeot wartenden VW Tiguan einer 69-Jährigen. Durch

die Wucht des Aufpralls wurde der Tiguan nicht nur auf den Peugeot

aufgeschoben, sondern auch nach links auf die Gegenfahrspur

abgewiesen. Ein entgegenkommender 29-Jähriger erkannte das

Unfallgeschehen und versuchte mit seinem Skoda nach rechts

auszuweichen. Dennoch kam es zur seitlich streifenden Kollision

zwischen dem Tiguan und dem Skoda, in deren Verlauf sich der Skoda um

180 Grad drehte, von der Fahrbahn abgewiesen wurde und erst etwa 40

Meter weiter in einem Kornfeld zum Stehen kam. Bei der Kollision

wurden die 39-jährige Beifahrerin im Passat, der Fahrer des Peugeot

und der Skoda-Fahrer leicht verletzt. Die erheblich

unfallbeschädigten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst

geborgen werden, wozu die Landesstraße zeitweise gesperrt werden

musste. (cw)

Neustetten (TÜ): Zu schnell und von der Fahrbahn abgekommen

Eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit ist den Ermittlungen der

Verkehrspolizei zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein

18-Jähriger am Mittwochabend auf der Kreisstraße 6921 verursacht hat.

Der Fahranfänger war gegen 21.15 Uhr mit seinem Mercedes SLK auf der

Kreisstraße von Remmingsheim in Richtung Rottenburg unterwegs. Im

Auslauf einer langgezogenen Rechtskurve kam er zunächst nach rechts

von der Fahrbahn ab. Sein Wagen rutschte in den Straßengraben und

raste diesen noch etwa 150 Meter entlang, bevor er mit enormer Wucht

gegen einen Betonschacht knallte, sich drehte und zum Stehen kam. Der

Heranwachsende wurde bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen

leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort

zur Beobachtung aufgenommen. Sein 17 Jahre alter Beifahrer wurde so

schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der

Unfallstelle zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus

gebracht werden musste. In die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur

gefahrenen Geschwindigkeit wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa

2.500 Euro geschätzt wird. Der Wagen wurde abgeschleppt. (cw)

Rückfragen bitte an:

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Jan Wiesemann (jw), Telefon 07121/942-1103

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Reutlingen | Publiziert durch presseportal.de.