POL-NE: Anrufer geben sich als Polizeibeamte aus – Vorsicht vor Betrügern

Am Mittwoch (10.07.) erreichte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss

der Hinweis auf einen offenbar betrügerischen Anruf, bei dem sich

eine bislang Person als Polizeibeamter ausgab.

Gegen 14:00 Uhr erhielt eine ältere Dame aus Neuss solch ein

Telefonat. Am anderen Ende der Leitung behauptete „Herr Schwarz“, von

der Polizei zu sein. Der Anrufer suggerierte der Seniorin, dass in

der Nachbarschaft zwei Einbrecher festgenommen wurden. Auf einer

Notiz der Täter habe man nun die Anschrift der Neusserin gefunden. Um

nicht Opfer weiterer vermeintlicher Täter zu werden, bat der falsche

Beamte die Seniorin Bargeld von ihrer Bank abzuholen. Anschließend

sollte sie das Geld bei der „Polizei“ in sichere Verwahrung geben.

Für weitere Anweisungen erhielt die Dame auch eine mobile

Rückrufnummer. Glücklicherweise erkundigte diese sich über den Notruf

110 noch gerade rechtzeitig bei der „richtigen Polizei“. Ihr

Verhalten bewahrte die Frau vor einem erheblichen Verlust. Zu einer

Geldübergabe ist es im vorliegenden Fall nicht gekommen. Die Kripo

hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise zur

Identität der Betrüger vor.

Die Masche der Betrüger ist nicht neu. Üblicherweise bietet der

falsche Kripobeamte im Weiteren an, die Wertgegenstände sicher bei

der Polizei zu verwahren. Dafür würde ein Kollege vorbeikommen und

diese abholen.

Tipps der „echten Polizei“, um nicht Opfer von Betrügern zu

werden: Geben Sie keine persönlichen Daten heraus! Beenden Sie das

Gespräch – legen Sie auf! Lassen Sie sich nicht einschüchtern oder

drängen! Notieren Sie – wenn möglich – Uhrzeit des Anrufes, den Namen

des angeblichen Polizisten und die Telefonnummer! Rufen Sie

anschließend die Polizei an (02131-3000 oder den Notruf 110) und

erstatten Sie Anzeige.

Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach

Wertgegenständen und schon gar nicht nach deren Aufbewahrungsort

erkundigen.

