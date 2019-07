POL-ME: Auf regennasser Fahrbahn der B7 in den Gegenverkehr geraten – Unfall verursachte große Verkehrsstörungen – Mettmann – 1907063

Mettmann (ots) –

Im Berufsverkehr, am noch frühen Donnerstagmorgen des 11.07.2019

gegen 07.00 Uhr, befuhr eine 33-jährige Frau aus Ratingen, mit ihrem

schwarzen PKW Ford Fiesta, die Düsseldorfer Straße (B7) in Mettmann,

aus Richtung Düsseldorf kommend, in Fahrtrichtung Südring. In einer

auf 50 km/h Höchstgeschwindigkeit ausgeschilderten Kurvenkombination

der Bundesstraße, kurz vor dem Ortseingang der Kreisstadt, verlor sie

ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über ihr

Fahrzeug. Der Fiesta brach aus, schleuderte in den Gegenverkehr und

kollidierte auf der Fahrspur in Richtung Düsseldorf mit dem

entgegenkommenden weißen PKW Opel Corsa einer 28-jährigen

Hochdahlerin, die in Richtung Landeshauptstadt unterwegs war. In

Folge der schweren Kollision schleuderte der Opel nach rechts von der

Fahrbahn. Er kam in der Böschung zwischen Fahrbahn und Gehweg zum

Stillstand.

Bei der frontalen Kollision der zwei Fahrzeuge wurden beide

Fahrerinnen verletzt. Die 33-jährige Ratingerin wurde deshalb mit

einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht, welches

sie aber nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder verlassen

konnte. Ein zweiter Rettungswagen brachte die 28-jährige Hochdahlerin

in ein Düsseldorfer Krankenhaus, in dem die Patientin zur stationären

ärztlichen Behandlung vorsorglich verblieb. An den zwei nicht mehr

fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in

einer geschätzten Gesamthöhe von mindestens 5.000,- Euro. Beide

Unfallwracks wurden von einem dazu angeforderten Unternehmen geborgen

und abgeschleppt.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme-,

Abschlepp- und Aufräumarbeiten wurde die B7 zwischen Düsseldorf und

Mettmann für etwa 90 Minuten komplett gesperrt. Hierdurch kam es zu

erheblichen Verkehrsstörungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Warnmeldungen über den Rundfunk wurden veranlasst.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.