POL-IZ: 190711.1 Heide: Versuchte schwere Brandstiftung im Keller

Heide/Dithm. (ots) – In der Nacht zum Mittwoch ist es zu einer

versuchten schweren Brandstiftung in dem Keller eines

Mehrfamilienhauses in Heide gekommen. Personen kamen dabei nicht zu

Schaden, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei

in Heide hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 29-jähriger Heider steht im dringenden Tatverdacht, am

Dienstagabend, gegen 22.40 Uhr, ein Feuer im Keller eines von

dreizehn Personen bewohnten Mehrfamilienhauses in der Norderstraße

gelegt zu haben. Ein Bewohner hatte den Brandgeruch festgestellt und

die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die Heider

Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die

Bewohner waren vorsorglich aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert worden.

Vor dem Haus trafen die Polizisten den erheblich alkoholisierten

Tatverdächtigen an. Er leistete erheblichen Widerstand gegen die

Amtshandlungen der Polizeibeamten. Ein freiwillig durchgeführter

Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille, woraufhin er sich

einer Blutprobe unterziehen musste. Nach der Untersuchung im

Krankenhaus verblieb der Tatverdächtige im Polizeigewahrsam und wurde

später zum Tatvorwurf vernommen.

Am Mittwochnachmittag wurde der 29-Jährige aufgrund des Antrages

der Staatsanwaltschaft Itzehoe dem Haftrichter beim Amtsgericht

Itzehoe vorgeführt, er räumte den äußeren Tatablauf ein. Es wurde

Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der

versuchten schweren Brandstiftung gegen ihn erlassen.

Die genaue Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

