POL-PPWP: Vorfall am Bahnhofsvorplatz – Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu

einer Körperverletzung machen können, die sich am Mittwochabend auf

dem Bahnhofsvorplatz zugetragen hat. Erste Ermittlungen ergaben, dass

ein 17-jähriger Asylbewerber gegen 20 Uhr auf drei Männer und eine

Frau traf. Er soll die Anwesenden nach Zigaretten gefragt haben. Im

Zuge dessen wurde der Asylbewerber aus der Gruppe stark

Alkoholisierter fremdenfeindlich beleidigt. Es kam zu einer

körperlichen Auseinandersetzung, bei der sowohl der 17-Jährige, als

auch ein 34-jähriger Mann aus der Gruppe leicht verletzt wurden.

Alle Beteiligten sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten,

jedoch liegen keine Erkenntnisse zu rückliegenden politisch

motivierten Taten vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen,

die den Vorfall beobachteten, melden sich bitte bei der

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631/ 369 2620.

