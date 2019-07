POL-CUX: Umzäunung beschädigt – Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots) – Beverstedt. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer befuhr vermutlich mit einem landwirtschaftlichen

Fahrzeug die Lindenstraße in Richtung Lunestedt-Freschluneberg. Auf

Höhe der späteren Unfallstelle lenkte er sein Fahrzeug in den für

seine Fahrtrichtung rechten Seitenraum, erfasste hier die Verdrahtung

der Umzäunung einer angrenzenden Pferdekoppel und beschädigte diese

auf einer Länge von ca. 20 Meter. Der Unfall ereignete sich im

Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen

(10.-11.07.2019). Im weiteren Verlauf zog sich ein Fohlen eine

Schnittverletzung an einem der Hinterläufe zu. Der Fahrer, der den

Unfall nicht zwingend bemerkt haben muss, oder etwaige Zeugen werden

gebeten, sich bei der Polizei in Beverstedt oder in Schiffdorf zu

melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Cuxhaven | Publiziert durch presseportal.de.