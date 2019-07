POL-GÖ: (418/2019) Einbrüche in Schulen in Walkenried und Bad Sachsa

Göttingen (ots) – Walkenried/Bad Sachsa (Landkreis Göttingen),

Schulstraße/Ringstraße in der Nacht zu Mittwoch, 10. Juli 2019 und in

der Nacht zu Donnerstag, 11. Juli 2019

WALKENRIED/BAD SACHSA (mb) – Indem sie ein Fenster mit einem Stein

einschlugen, gelangten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (10.07.19)

in das Innere einer Schule in der Walkenrieder Schulstraße. Auf ihrer

Suche nach Diebesgut drangen sie gewaltsam in Lehrerzimmer und Büro

ein, wo sie sämtliche Schränke durchwühlten. Ob Wertsachen oder

andere Gegenstände fehlen, ist momentan noch unklar. Die Schadenshöhe

ist zurzeit unbekannt.

Auch in Bad Sachsa trieben unbekannte Eindringlinge ihr Unwesen in

einer Schule in der Ringstraße: In der Nacht zu Donnerstag (11.07.19)

hebelten sie das Fenster zum Sekretariat auf und durchsuchten die

Räumlichkeiten der Schule nach geeignetem Diebesgut. Ersten

Informationen zufolge stahlen die Einbrecher einen Laptop. Ob weitere

Wertsachen oder Gegenstände fehlen, ist noch offen. Die Schadenshöhe

kann noch nicht beziffert werden.

Ob es einen Tatzusammenhang gibt, wird derzeit von den Ermittlern

geprüft.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bad Lauterberg

jederzeit unter der Telefonnummer 05524/963-0 entgegen.

