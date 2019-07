POL-OL: +++ 63-Jähriger feuert mit Schreckschusswaffe in die Luft +++

Oldenburg (ots) – Am Donnerstag um 14.47 Uhr gingen bei der

Leitstelle der Oldenburger Polizei Notrufe ein, nach denen ein Mann

an der Donnerschweer Straße mit einer Waffe in die Luft geschossen

haben soll. Laut Aussage der Anrufer habe sich der Mann anschließend

mit seinem Auto in Richtung Stadtmitte entfernt. Die Polizei setzte

umgehend mehrere Streifenwagen ein. Während einige Beamte sich mit

den Zeugen in Verbindung setzen, suchten weitere Streifenbesatzungen

im Bereich der Stadtmitte nach dem Flüchtigen. Bereits wenige Minuten

nach dem Vorfall konnten Beamte das beschriebene Fahrzeug am

Stautorkreisel stoppen. Im Fußraum des Beifahrersitzes fanden die

Beamten zunächst eine Schreckschusswaffe, bei der Durchsuchung seines

Fahrzeugs anschließend drei weitere Schreckschusspistolen sowie zwei

Pfeffersprays. Der Mann wurde zu weiteren Überprüfungen zur

Dienststelle gebracht, die Waffen wurden sichergestellt. Ermittlungen

ergaben, dass der Oldenburger zuvor an der Donnerschweer Straße eine

Bekannte getroffen und diese, vermutlich im Rahmen einer bereits

länger andauernden Auseinandersetzung, mit der Waffe bedroht habe. In

diesem Zusammenhang habe der 63-Jährige schließlich in die Luft

geschossen. Ein Richter des Amtsgerichts Oldenburg ordnete auf Antrag

der Staatsanwaltschaft noch am Nachmittag die Durchsuchung der

Wohnung des Oldenburgers an. Dabei wurden jedoch keine weiteren

Waffen gefunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen

Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (814857)

