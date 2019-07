BPOL NRW: Sommerferien 2019 im Ruhrgebiet Teil II – Taschendiebe machen keine Ferien – Tipps der Bundespolizei für einen entspannten Urlaub

Dortmund – Essen – Hagen -Bochum – Gelsenkirchen – Recklinghausen

(ots) – Morgen ist es soweit! Dann sind sie endlich da, die

Sommerferien 2019. Dann heißt es wieder den Koffer packen und ab in

den Urlaub. Gerade bei Reisen mit der Bahn werden erfahrungsgemäß

leider auch Taschendiebe in Zügen und Bahnhöfen auf „Beutefang“ sein.

Deswegen setzt die Bundespolizei auch in diesen Sommerferien

wieder Taschendiebstahlsfahnder in Zügen und auf Bahnhöfen in NRW

ein, um dem kriminellen Treiben der „Langfinger“ ein Ende zu setzen.

Damit man erst gar nicht in die missliche Lage kommt, Opfer eines

Taschendiebes zu werden, gibt die Bundespolizei Verhaltenstipps,

damit die Urlaubslaune nicht zu Reisebeginn getrübt wird.

Reisende sollten daher folgendes beachten:

– Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen

immer eng am Körper. Benutzen Sie dazu verschlossene Innentaschen.

– Nehmen Sie nur soviel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Bewahren

Sie niemals EC-Karte und Pin-Nummer zusammen auf.

– Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum

Körper und vor dem Bauch.

– Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck.

– Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. Keinesfalls

gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen.

– Seien Sie sensibel und achtsam, wenn Sie angerempelt werden und

Ihre Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wird.

– Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an

Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

– Hantieren Sie nie offen mit Bargeld.

– Bei Abhebungen an Geldautomaten lassen Sie sich nicht ablenken

oder in ein Gespräch verwickeln und fordern Sie vor der

PIN-Eingabe umherstehende Personen auf zurück zu treten. Decken

Sie das Tastenfeld bei der Pin-Eingabe ab und stellen Sie sich

unmittelbar vor den Geldautomaten.

– Schauen Sie sich den Geldautomaten genau an. Sollten Sie

Auffälligkeiten feststellen, wie etwa ein gelöstes Eingabefeld,

präparierter Kartenaufsatz oder verdächtige Personen, brechen

Sie den Vorgang ab und informieren Sie sofort die Polizei.

Deswegen: Lassen Sie sich nicht den Urlaub vermiesen, achten Sie

auf ihre persönlichen Gegenstände!

Wertvolle Informationen zum großen Thema Taschendiebstahl finden

sie in den angefügten Flyern und unter www.bundespolizei.de sowie

www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Volker Stall

Telefon: 0231 562247-132

Mobil: +49 (0)173 7150710

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW

Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin | Publiziert durch presseportal.de.