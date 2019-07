POL-PIKIR: Widerrechtliches abmähen eines Wiesengrundstücks

Merxheim, Nähe Gänsmühle (ots) – Im Zeitraum vom 01.07.2019 bis

zum 06.07.2019 wurde auf einem großen Wiesengrundstück an der Nahe in

Merxheim, in der Nähe des Fußgängerstegs zur Gänsmühle,

widerrechtlich ein Wiesengrundstück abgemäht und der Grünschnitt

abtransportiert. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500-600

Euro. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn unter der Rufnummer

06752/1560.

