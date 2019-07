POL-HAM: Polizeianwärter begrüßt

Hamm (ots) –

21 Kommissaranwärterinnen- und Anwärter des Einstellungsjahrgangs

2018 begrüßte Polizeipräsident Erich Sievert am Donnerstag, 11. Juli.

Nach Theorieblöcken in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung

lernen sie nun in Hamm die Praxis kennen. Auf das Praktikum wurden

sie durch Trainings an der Polizeischule in Stukenbrock vorbereitet.

Im realen Dienst begleiten sie erfahrene und speziell fortgebildete

Polizistinnen und Polizisten auf Schritt und Tritt. Das Praktikum

endet am 31. August, danach geht es mit dem theoretischen Unterricht

weiter. (hei)

