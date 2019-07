POL-BO: Lastwagen überholt, Radfahrer (56) stürzt

Bochum-Wattenscheid (ots) – Beim Überholen hat der Fahrer eines

Lastwagens (23, aus Dortmund) einen Radfahrer (53, ebenfalls aus

Dortmund) touchiert. Der 53-Jährige wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, 10. Juli, auf der

Hüller Straße in Bochum-Wattenscheid. Gegen 6.20 Uhr überholte der

Lkw-Fahrer den Radfahrer. Als er in Höhe der Hausnummer 59 wieder

einscherte, touchierte das Heck des Lastwagens den Radler, der

daraufhin stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den verletzten 53-Jährigen ins

Krankenhaus. Nach einer ersten Schätzung ist ein Sachschaden von 850

Euro entstanden.

