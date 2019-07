POL-LB: Böblingen: Pkw kommt auf Gegenfahrbahn; Sindelfingen: Pkw aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) – Böblingen: Pkw kommt auf Gegenfahrbahn

Ein 25-jähriger VW-Fahrer kam am Mittwoch gegen 19.15 Uhr auf der

Breslauer Straße zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß

frontal mit dem BMW eines 29-Jährigen zusammen. Glücklicherweise

wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit

und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf

etwa 10.000 Euro.

Sindelfingen: Pkw aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter machte sich am Mittwoch zwischen

18.45 Uhr und 19.20 Uhr an einem Mercedes zu schaffen, der auf einem

Parkplatz in der Bachstraße stand. Er schlug die Seitenscheibe ein

und entwendete eine Geldbörse. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200

Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Personen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07031/697126 zu

melden.

