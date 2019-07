LPI-NDH: Reifen zerstochen

Niederorschel (ots) – Eine böse Überraschung erlebte ein

Fahrzeugbesitzer am Mittwochabend in Niederorschel. Unbekannte hatten

zwei Reifen seines VW, der in der Straße An der Liebestatt abgestellt

war, zerstochen. Die Tat ereignete sich zwischen 21 Uhr und 23 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510

entgegen.

