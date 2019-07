LPI-NDH: Unfallflüchtiger gestellt

Heilbad Heiligenstadt (ots) – Am Mittwoch hörten mehrere Zeugen,

kurz nach 22 Uhr, in der Fronmühlengasse einen Knall. Es stellte sich

heraus, dass ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug eine Dachrinne

beschädigt hatte und weitergefahren war. Die hinzugerufenen

Polizisten konnten das Unfallfahrzeug schnell ausfindig machen. Es

stand auf einem Parkplatz einer Gaststätte in der Göttinger Straße.

Als sich die Beamten das Fahrzeug anschauten, kam der

Unfallverursacher aus der Gaststätte. Ein Alkoholtest ergab bei dem

68-Jährigen einen Wert von über 1,2 Promille. Im Rahmen der

Ermittlungen muss nun geklärt werden, ob der Mann nach dem Unfall

noch Alkohol getrunken hat. Die Beamten erstatteten Anzeige.

