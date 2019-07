LPI-NDH: Laterne im Weg

Bad Langensalza (ots) – Die Fahrerin eines Citroen war am

Mittwoch, gegen 17 Uhr, in der Langen Straße aus Richtung

Wiebeckplatz unterwegs. In einer Kurve kam die 77-Jährige von der

Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen eine Laterne, welche infolge

dessen vollständig zurück gebaut werden musste. Am Fahrzeug entstand

ebenfalls erheblicher Schaden. Es musste abgeschleppt werden. Die

Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

