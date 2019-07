POL-CLP: Vechta – Polizei hofft auf neue Hinweise nach Überfall im Jahr 2017 auf die LzO in Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) –

Der Überfall auf die Landessparkasse zu Oldenburg in Vechta wurde

am Mittwochabend in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ vorgestellt.

Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich am 28. November 2017

durch ein Kellerfenster Zugang zu den Räumlichkeiten der LzO in

Vechta, Große Straße. Sie brachen diverse Schließfächer auf und

entwendeten den Inhalt der Fächer. Hierbei wurden sie von zwei

Bankangestellten überrascht. Die Täter schlossen die zum damaligen

Zeitpunkt 54-jährige Bankmitarbeiterin und den damals 23-jährigen

Mitarbeiter im Toilettenbereich ein und flüchteten mit einem dunklen

Pkw Audi mit dem Doubletten Kennzeichen MI-PR 110 vom Tatort. Das

Fluchtfahrzeug wurde dann im Bereich Bohmte, Landkreis Osnabrück, im

Begegnungsverkehr von einer Polizeistreife gesichtet und verfolgt.

Bei der Flucht legten die Täter ein rücksichtloses Fahrverhalten an

den Tag und gefährdeten dabei andere Verkehrsteilnehmer nicht

unerheblich. In der Ortschaft Wehrendorf im Landkreis Osnabrück,

fuhren die Täter auf die Bundesstraße 65 in Richtung Minden. Auf

Grund der Fahrweise der flüchtigen Täter wurde das Fahrzeug, um nicht

unbeteiligte Bürgerinnen und Bürger zu gefährden, nicht

weiterverfolgt. Im Bereich der Ortschaft Preußisch Oldendorf verlor

sich die Spur des Fluchtfahrzeugs. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt

es sich um einen schwarzen Audi A6 Avant. Die entsprechende

Modellreihe C5 ist in den Jahren von 1998 bis 2005 gebaut worden. An

dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die Kennzeichendoubletten MI-PR 110

angebracht. Die Polizei fragt: „Wo wurden diese Doubletten kurz vor

der Tat hergestellt und von wem ist der Auftrag erteilt worden? Wer

kennt Personen, die zur Tatzeit, vielleicht auch nur kurzfristig,

einen solchen Audi besessen haben, danach aber verkauft oder nicht

mehr benutzt haben?“

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: 20 – 30

Jahre alt, ca. 175 – 180 cm groß, schlanke Gestalt, sprach

hochdeutsch ohne Akzent, bekleidet mit einer dunklen Hose, einer

dunklen Regenjacke/-poncho, maskiert mit einer dunklen Skimaske

Täter 2: 170 – 175 cm groß, kräftige Gestalt, sprach ebenfalls

hochdeutsch ohne Akzent

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sein, dass die Täter

aus dem Sicherheitsbereich kommen, also wahrscheinlich bei einer

Security-Firma gearbeitet haben oder möglicherweise noch in dem

Bereich arbeiten. Die Täter haben eine größere Menge an Bargeld und

Schmuck erbeutet, sind sozusagen von einem auf den anderen Tag „zu

Geld gekommen“. Die Polizei fragt daher: „Wer kennt Personen, die ab

Dezember 2017 plötzlich eine größere Menge an Bargeld unbekannter

Herkunft zur Verfügung hatten? Wem sind Personen bekannt, die

plötzlich unverhältnismäßige Anschaffungen getätigt haben? Wer kennt

Personen, die überraschend aufgehört haben zu arbeiten bzw. ohne

plausible Erklärung gekündigt haben?“

Die Täter haben bei der Tat Schmuck, Goldmünzen und Goldbarren

sowie Bargeld im oberen sechsstelligen Betrag erbeutet. Es können

nunmehr Fotoaufnahmen von zwei hochwertigen Uhren, die von den Tätern

erbeutet worden sind, gezeigt werden, Die Polizeiinspektion

Cloppenburg/Vechta fragt wer Angaben zu diesen Uhren machen kann. Wem

sind die Uhren angeboten worden? Wer hat die Uhren aktuell in seinem

Besitz? Es handelt sich unter anderem um eine Herrenarmbanduhr der

Marke Breitling mit der Individualnummer B 130 558 043 sowie um eine

Herrenarmbanduhr von Jaeger-LeCoultre, Modell Reservo, mit der

Individualnummer 201 69 71. Die Täter haben des Weiteren Goldbarren

(100 g, 250 g und 500 g), Krügerrand Goldmünzen (1/2 und 1 Unze) und

Schmuck erbeutet. Auch hier hat die Polizei weitere Fragen: „Wo und

von wem sind seit Dezember 2017 größere Mengen Goldbarren, Krügerrand

Münzen und Schmuck angeboten worden? Wer kann Angaben zum Verbleib

der Wertsachen machen?“

Parallel zu den intensiven Ermittlungen der Polizei ist von den

Geschädigten eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro für die

Ermittlung und Ergreifung der Täter ausgelobt worden.

Sachdienliche Hinweise können an die Polizei in Cloppenburg (Tel.:

04471/18600), in Vechta (Tel.: 04441/9430) oder jede andere

Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

