POL-WES: Kamp-Lintfort – Brand einer Bauruine / Polizei sucht weitere Zeugen

Kamp-Lintfort (ots) – Am Mittwoch gegen 16.50 Uhr fiel einem

Zeugen auf, dass eine Bauruine an der Hornheidchenstraße in Flammen

stand. Die Ruine liegt an einem Feld und ist unbewohnt. An diese

grenzen ringsherum lediglich Felder und unmittelbar kein weiteres

Haus.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Anschließend übernahm die

Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort,

Tel.: 02842 / 934-0.

