POL-PIOPP: Unfallflucht

Nackenheim, Holunderweg (ots) – Am 10.07.19 kommt es in Nackenheim

im Holunderweg zwischen 12:00 – 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Vermutlich fuhr ein LKW zu dicht an einem geparkten Fahrzeug vorbei

in Richtung Lindenweg und streifte dieses. Der Lkw blieb kurz stehen,

fuhr dann aber weiter. Hinweise zu dem Lkw bitte an die Polizei in

Oppenheim, 06133-9330.

