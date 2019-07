POL-TUT: (BL-Dürrwangen) Wohnungseinbruch in der Langenäckerstraße

BL-Dürrwangen (ots) – Ein Wohnhaus in der Langenäckerstraße war

das Ziel eines Einbrecher am vergangenen Mittwoch.

Zwischen 9 Uhr und 22.45 Uhr stieg der unbekannte Täter in einen

Lichtschacht. Sein Angriffsziel war das Kellerfenster, an dem er so

lange hebelte und wuchtete, bis es aus der Verankerung brach. Das

Fenster fiel in den Keller, die Scheibe splitterte. An der Stelle

brach der Täter ab und verschwand. Ins Haus kletterte er nicht. Es

entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Balingen, bei dem Anzeige erstattet wurde,

bittet darum, verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich mitzuteilen

(Telefon 07433 264 0).

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Tuttlingen | Publiziert durch presseportal.de.