POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Bahnschranke

Nierstein, Sironastraße (ots) – Am 10.07.19 gegen 10:30 Uhr

befährt ein 38 jähriger aus Oppenheim die Sironastraße und will dort

über den beschrankten Bahnübergang fahren. Zu spät bemerkte er die

bereits rot zeigende Lichtsignalanlage und fuhr zu weit in den

Bahnübergang ein. Die sich senkende Bahnschranke schlug dann auf das

Fahrzeugdach. Als er dies bemerkte, fuhr er mit dem Fahrzeug zurück

und zerkratzte sich hierbei das Dach. Die Schranke wurde leicht

beschädigt, funktioniert aber noch. Der Schaden am Fahrzeug wird auf

ca. 2500,- Euro geschätzt; an der Schranke auf ca. 500,- Euro.

