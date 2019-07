POL-UL: (UL) Dornstadt – Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Autobahn

Ulm (ots) – Am Mittwoch, gegen 20.10 Uhr ereignete sich der erste

Unfall. Ein 35-jähriger Sprinterfahrer befuhr den rechten von drei

Fahrstreifen der A 8 in Richtung München. Am Stauende fuhr er auf

einen PKW auf. Diesen schob er etwa 50 Meter vor sich her, bevor der

PKW mit dem Heck eines wartenden Kleintransporters kollidierte. Der

Kleintransporter wurde durch die Aufprallwucht nach links abgewiesen.

Anschließend prallte der PKW gegen das Heck eines LKW. Bei dem Unfall

wurden alle fünf Insassen des PKW schwer verletzt. Der Sachschaden

wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt.

Gegen 02.40 Uhr ereignete sich am Stauende des ersten Unfalls ein

Folgeunfall. Ein 31-jähriger Sprinterlenker reagierte falsch und fuhr

nahezu ungebremst in das Heck eines wartenden Sattelzugs. Dabei wurde

der Lenker des Kleintransporters schwerst verletzt und musste mit

einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der

Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Der Sattelzug hatte

24 Tonnen Mineralwasser geladen. Nur wenige Flaschen davon gingen zu

Bruch.

Die Richtungsfahrbahn München musste für vier Stunden voll

gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Merklingen

ausgeleitet. Ein Polizeihubschrauber fertigte Luftbilder und

überwachte die Verkehrslage.

++++++++++++++++++1301217; 1301060;

Polizeiführer vom Dienst (GU);

Tel.: 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Ulm | Publiziert durch presseportal.de.