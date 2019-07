FW-WRN: TH1 – Igel in einer Garage unter einem Schwerlastregal eingeklemmt

Werne (ots) –

Am späten Mittwochabend um 23:17 Uhr wurde der Löschzug 1

Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einer Tierrettung in

die Lippestraße in Werne alarmiert. Das Einsatzstichwort auf dem

digitalem Meldeempfänger lautete „TH1 – Igel in einer Garage unter

einem Schwerlastregal eingeklemmt“. Die Erkundung ergab, dass ein

Igel bei einem nächtlichen Streifzug unter einem Regal in einer

offenen Garage stecken geblieben war. Trotz sichtlicher Bemühungen

des Wildtieres konnte es sich nicht selbstständig befreien.

Glücklicherweise war der Hauseigentümer auf die Geräusche aus der

Garage aufmerksam geworden und hatte die Rettungskräfte alarmiert.

Unter Abwägung aller technischer Möglichkeiten welches ein

Hilfeleistungslöschfahrzeug so bietet, wurde sich entschieden das

Regal zu entleeren und damit das Gewicht der Regalböden zu

reduzieren. Die Einsatzkräfte entleerten demnach mit vereinten

Kräften das Regal und demontierten einzelne Regalböden. Per

Muskelkraft wurde das Regal soweit angehoben, dass der Igel sicher

befreit werden konnte. Nach einer genauen Sichtung des Tieres konnte

keine Verletzung an Ihm festgestellt werden. Als abschließende

Maßnahme wurde der Igel im Nahbereich in die Natur entlassen. Um

23:45 Uhr wurde der Leitstelle in Unna, Einsatzende gemeldet. Es

waren 8 Einsatzkräfte mit einem Fahrzeug [1-HLF20] im Einsatz.

