FW Schiffdorf: Scheune brennt zwischen Spaden und Wehden ab

Schiffdorf – Spaden (ots) –

Zwischen Spaden und Wehden hat am Mittwochabend eine Scheune

gebrannt. Da die Scheune in einem Waldstück lag, hätte bei einer

Ausbreitung ein Großbrand gedroht. Die im Waldstück liegende Scheune

ist gegen 20Uhr in Brand geraten. Die Meldung wurde von Beamten der

Polizei Bremerhaven gemacht, die die Rauchsäule als erstes bemerkten.

Einsatzmeldung war um 20.08Uhr. Bei Eintreffen der 60 Einsatzkräfte,

aus den Ortswehren Spaden, Wehden und Laven, stand der Schuppen

bereits im Vollbrand. Umliegende Bäume zeigten ebenfalls erste

Brandstellen. Einsatzleiter Kai Schaper entschied sofort die Ortswehr

Schiffdorf nach zu alarmieren, damit eine ausreichende

Wasserversorgung hergestellt werden konnte. Die OW Spaden begann

direkt unter Atemschutz mit den Löscharbeiten. Die zwei Trupps

nutzten zunächst die Wassermengen des Fahrzeugtanks. OW Laven und

Wehden legten eine 600m lange Schlauchleitung bis zum nächsten

Hydranten, damit ausreichend Druck aufgebaut werden konnte, wurde

eine Pumpe dazwischengeschaltet. Die Feuerwehrleute rissen mit Haken

die Wände der Scheune ein, damit im inneren Bereich gelöscht werden

konnte. Kai Schaper lobte die gute und schnelle Arbeit bei der

Herstellung der Wasserversorgungsleitung. Gegen 21.15 Uhr war das

Feuer gelöscht. Mit Wärmebildkamera wurde nach Glutnestern geschaut

und diese gezielt gelöscht. Um 21.50Uhr konnte mit dem Rückbau

begonnen werden. Die Scheune wurde durch die Flammen vollständig

zerstört. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Auf der Wehdener Straße kam es zu Verkehrsbehinderungen.

